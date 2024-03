«The Big Cigar» in arrivo su Apple Tv+

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 23 marzo 2024)TV+ ha svelato oggi le prime immagini di "The Big", la nuova serie che racconta la storia della fuga a Cuba del leader delle Pantere Nere Huey P. Newton. "The Big" farà il suo debutto il 17 maggio con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 14 giugno. Don Cheadle, pluripremiato attore, produttore e regista, è produttore esecutivo della serie di cui cura anche la regia dei primi due episodi. André Holland guida un rinomato cast che comprende Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman. La showrunner di "The Big" è la vincitrice del NAACP Image Award Janine Sherman Barrois e Jim Hecht ha scritto il primo episodio della serie. La serie proviene da Warner Bros. Television, con cui ...