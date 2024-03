Tevez sul suo ritiro | “Ho perso mio padre | il mio tifoso numero 1”

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono passati ormai due anni da quando Carlosha annunciato il suonel 2022, al termine di una carriera ricca di successi praticamente in ogni paese in cui ha giocato, tra Argentina, Brasile, Italia e Inghilterra, con le maglie di Boca Juniors, Corinthians, Manchester City e United, e Juventus. Intervistato dal portale Clank Media, l’attaccante argentino ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad appendere gli scarpini al chiodo: “Hoil mio1, mio ??. Quando avevo 8 anni, quello che venne a trovarmi era lui. Allora mi sono chiesto il perché dovrei continuare a giocare. Mi sono alzato e mi sono detto che non gioco più per nessuno“. SportFace.

