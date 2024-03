Test psicoattitudinali ai magistrati | il governo va fino in fondo | lunedì la norma in Cdm L’Anm | “Sconcerto | disegno contrario alla Costituzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Suiaiilvuole andarein. Come anticipato dal Sole 24 Ore, il Guardasigilli Carlo Nordio ha scelto di recepire i suggerimenti arrivati dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato: col decreto attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario del 2022 (varata dall’ex ministra Marta Cartabia) l’antica ossessione del berlusconismo si trasformerà in legge. “Con decreto del ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati esperti qualificati per la verifica dell’idoneità psicoattitudinale allo svolgimento delle funzioni giudiziarie. Le linee di indirizzo e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti (…) sono determinati dal Consiglio superiore della magistratura d’intesa con ...