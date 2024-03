Terziario | contratto per 60mila addetti 240 euro l’aumento

Rinnovo Ccnl Terziario Confcommercio, novità tra aumenti e gratifiche - Siglato il rinnovo del contratto Terziario con aumenti salariali e miglioramenti significativi. L’accordo, valido fino al 2027, promette crescita e equità ...theitaliantimes

Commercio, c'è il rinnovo del contratto: aumenti in busta paga. "Importante traguardo per il settore" - Il direttore di Confcommercio, Alberto Zattini, commenta così l'accordo sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per il rinnovo del contratto colle ...forlitoday

contratto Terziario: siglata ipotesi di accordo di rinnovo tra Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs - Rinnovo per comparto che ha più di 3,5 milioni di lavoratori. Aumenti salariali di 240 euro al mese, a regime, per il IV livello e una tantum da 350 euro in due rate. Previste soluzioni per dare rispo ...newtuscia