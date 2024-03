Terza categoria Scontro play-off per il Ponte a Elsa Capraia | che sfida

(Di sabato 23 marzo 2024) Comincia questo pomeriggio una nuova giornata di 3ª. Partiamo dal girone B di Pisa, dove alle 15 la capolista Avane ospita il fanalino di coda Freccia Azzurra. Alla stessa ora a Marcialla, invece, il City riceve il più quotato Carraia per il girone A di Firenze. Sempre nello stesso raggruppamento fiorentino la giornata prosegue domani con due incontri alle 15. Il clou è quello del Brandani di Montelupo dove il, terzo, ospita la capolista La Lanterna, fresca vincitrice della Coppa Provinciale e ormai lanciata verso la promozione. Il team di Lastra a Signa, a punteggio pieno in trasferta, all’andata perse 3-1 in casa (prima sconfitta stagionale). Nell’altrainvece lo Sporting Lazzeretto sarà di scena al Pontormo di Firenze contro il Quinto. Unasulla carta abbordabile. Infine si chiude lunedì ...

