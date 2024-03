Terrore a Mosca | oltre cento morti Chi sono i fermati | Contatti con l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Sale a 115e potrebbe aggravarsi ancora di più nelle prossime ore il bilancio provvisorio delle vittime dell'attentato avvenuto in una sala concerti die rivendicato dall'Isis. Secondo il governatore della regione diAndrej Vorobyev le vittime alla Crocus City Halle alle porte della cpitale russa potrebbero essere di più, si sta ancora cercando nelle sale e nei sotterranei della struttura. Intanto11 le persone fermate dalle autorità russe, quattro delle quali fermate in Russia nella regione di Bryansk, vicino al confine con l'sospettate dell'attacco di ieri sera nella sala concerti alla periferia di, e avevanoine dopo l'attentato hanno provato a scappare in auto e ...