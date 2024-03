Terribile incidente a Nepi | travolta da un camion mentre attraversa sulle strisce | è gravissima

Si scontra con una automobile in centro a Subiaco e scoppia l'incendio: ragazzo di 23 anni ustionato a gambe e braccia trasportato in elisoccorso a Roma .Continua a leggere (fanpage)

Un'altalena rotta: così un bambino di 5 anni ha perso un dito mentre giocava al parco in un pomeriggio di inizio primavera a Ladispoli. Si indaga per lesioni gravissime.Continua a leggere (fanpage)

Terribile scontro auto-moto in Calabria, ferito in condizioni disperate - Montalto Uffugo è stata teatro di un tragico incidente nel pomeriggio di oggi, che ha scosso la tranquilla comunità del comprensorio. Verso le 14:00, lungo via Benedetto Croce, una delle arterie princ ...zoom24

incidente in A1, morto a 21 anni Davide Di Blasio: “Ciao angelo buono, rimarrai nei cuori” - Schianto a Piacenza, una valanga di messaggi affettuosi sui social per il ragazzo: “Forlì non sarà più la stessa senza di te, sempre amato da tutti, non scorderemo mai la tua carica e il tuo sorriso c ...ilrestodelcarlino

Treviso, ultraleggero si schianta nel giardino di una casa, muoiono marito e moglie - A perdere la vita sono stati l'ex generale dell'aeronautica militare in pensione Lanfranco De Gennaro e la consorte Lucia Buccieri ...ilgiornale