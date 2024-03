Termini | mentre prende il caffè gli rubano lo zaino Ma i poliziotti in borghese li beccano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – Sono 6 le persone arrestate nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in ambito ferroviario nel territorio della Provincia di Roma in 4 diverse situazioni. Indagini svolte dagli agenti della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio. Nei giorni scorsi, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei servizi predisposti per la repressione dei reati nell’area della stazione di Romaha tratto in arresto una persona, poiché inottemperante ad un provvedimento giudiziario. Nello specifico l’uomo è stato rintracciato all’interno dello scalo ferroviario e dagli accertamenti esperiti è risultata a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il soggetto è stato arrestato ed associato presso una casa circondariale della capitale. Poche ore dopo, sempre gli agenti della squadra di Polizia ...