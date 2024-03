Tentato omicidio e rapina | ordine di custodia cautelare per un minore

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, su disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale deinni di Napoli, ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza diin Istituto per Minori, emessa il 19 marzo decorso dal G.I.P. presso il suindicato Tribunale per inni, nei confronti di unresidente nella provincia di Napoli, già recluso per altri reati presso l’istituto per Minori di Nisida. Il provvedimento è scaturito a seguito di una complessa attività investigativa dalla quale sono emersi elementi probatori nei confronti dello stesso, tali da ritenerlo indiziato per i reati die tentata, commessi nel comune di Monteforte Irpino ...

A Roè Volciano , in provincia di Brescia , una ragazzina di 15 anni ha ferito in modo grave con ripetute coltellate una 14enne durante una lite. Tutto sotto gli occhi di un nutrito gruppo di coetanei ... (ilgiornaleditalia)

Lo scorso martedì 19 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto a Bollate due minorenni italiani – uno del 2008 e uno del 2006 – in esecuzione di un’ordinanza di custodia ... (ilnotiziario)

Investe l'amico dopo lite per accompagnare una donna, arrestato - Per questo motivo, un 35enne reggino è stato arrestato dai carabinieri di Villa San Giovanni con l'accusa di Tentato omicidio e posto ai domiciliari su disposizione del gip dopo la richiesta della ...ansa

Rho, Milano. Due minorenni arrestati dai Carabinieri per tentata rapina e Tentato omicidio ai danni di un giovane indiano in Erasmus - Lo scorso martedì 19 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto due minorenni italiani – uno del 2008 e uno del 2006 – in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in c ...lamilano

Tentato omicidio Kranebitter Auer: Benedict scrive alla ex moglie, ma la famiglia rifiuta le lettere - Il presunto aggressore, arrestato a inizio marzo, sta per essere trasferito in Italia. Nessun pentimento negli scritti recapitati in via Cavour, ma continui riferimenti all’allontanamento dai due figl ...altoadige