Tennistavolo | Campionati Italiani Assoluti 2024 | Nicole Arlia conquista due titoli in doppio

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono stati assegnati, al Palasport “Giosuè Poli” di Molfetta, idideidi: doppietta per, che si impone sia nel misto con Jordy Piccolin che nel femminile con Nikoleta Stefanova, mentre nel maschile il successo va a John Oyebode e Carlo Rossi. Nelmisto Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e(Centro Sportivo Aeronautica Militare) superano in finale per 3-0 (12-10, 11-9, 11-8) i campioni uscenti John Oyebode (Sassari) e Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol). Terzo posto per Antonino Amato (Top Spin Messina) e Nikoleta Stefanova (...