(Di sabato 23 marzo 2024) Arynaè tornata inal torneo diper la prima voltaladi lunedì, quando il suo exKonstantin Koltsov, quarantaduenne ex attaccante dei Pittsburgh Penguins di hockey, è morto sucida, secondo la polizia, volando giù dal balcone dell'albergo in cui alloggiava. La bielorussa n.2 del mondo ha affrontato e battuto in due set 6-4, 6-3 la spagnola Paula Badosa accedendo ai sedicesimi di finale del Master 1000 che si sta giocando in Florida.

prima giornata di match al “ Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 e quarto WTA 1000 stagionale che si disputa sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium in Florida. Al debutto cinque ... (ilfattoquotidiano)

Tennis: Miami, Sabalenka in campo dopo tragedia ex fidanzato - Aryna Sabalenka è tornata in campo al torneo di Miami per la prima volta dopo la tragedia di lunedì, quando il suo ex fidanzato Konstantin Koltsov, quarantaduenne ex attaccante dei Pittsburgh Penguins ...ansa

Sinner-Vavassori diretta, segui il derby italiano all’ATP Miami LIVE - Via alla sfida tutta italiana valida per il secondo turno del Masters 1000 statunitense: tutti gli aggiornamenti e la cronaca in tempo reale ...corrieredellosport

Tennis, Miami: il programma parte con 6 ore di ritardo a causa del maltempo - Venerdì all'insegna della pioggia al Masters 1000 di Miami. Una giornata segnata proprio dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a rinviare più volte l'inizio della giornata, modificando anche ...napolimagazine