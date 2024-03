Tel Aviv gela l’inviato di Biden Netanyahu | entreremo a Rafah | Avanti anche senza sostegno Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) In un ruvido incontro a Telcon il Gabinetto di guerra di Benjaminil segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto ieri che l’attuale conduzione della guerra a Gaza e in particolare l’ingresso di forze di terra nella sovrappopolata città dirischiano di mettere in pericolo la sicurezza stessa di Israele ed il suo status internazionale. Blinken ha aggiunto che Israele rischia di trovarsi isolato nella scena mondiale: "Forse non lo comprendete ancora, e quando lo capirete potrebbe essere tardi". Alla luce della drammatica situazione umanitaria a Gaza, il Consiglio Ue preme per un cessate il fuoco immediato e la questione sta per essere votata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto alcuni Paesi europei (Spagna, Malta, Irlanda e Slovenia) si dicono già pronti a riconoscere lo Stato ...