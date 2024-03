Tar | a Monfalcone musulmani possono pregare all' esterno

Il Consiglio di Stato: Monfalcone deve garantire luoghi di culto ai musulmani - Entro 7 giorni un tavolo per risolvere il problema delle moschee attualmente non utilizzabili. Vanno individuati siti alternativi per esercitare la preghiera e celebrare il ramadam ...ilsole24ore

Preghiere islamiche a Monfalcone, il Consiglio di Stato: «Vanno trovate sedi alternative» - Monfalcone Il dubbio è evaporato, la sentenza chiara come la luce del sole. A Monfalcone si dovranno ricercare, in via provvisoria, siti alternativi «accessibili e dignitosi» per professare i riti leg ...informazione

Legale centri islamici, 'Monfalcone richiamata a collaborare' - "Il Consiglio di Stato ha, incisivamente, richiamato l'Amministrazione ai doveri di reciproca collaborazione e ai valori che devono ispirare l'agire dei pubblici poteri". (ANSA) ...ansa