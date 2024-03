Tajani | A Mosca non coinvolti italiani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 13.03 "Aci sono 2.700registrati all'Aire, non abbiamo notizie di". Così il ministro degli Esteri, mentre continua a crescere il numero delle vittime dell' attentato nella capitale russa. "Fin dall'8 marzo avevamo invitato glia rinviare viaggi in Russia e a non partecipare a eventi con molta gente", perché "la polizia russa aveva arrestato membri di una cellula jihadista",dice. "Non credo che l'attentato c'entri con la situazione in Ucraina. E' fondamentalismo islamico".