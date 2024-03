Sven Goran Eriksson realizza il suo sogno | guida Liverpool Legends | emozioni ad Anfield VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024)e commozione ad, dove quest’oggi ledelhanno sfidato quelle dell’Ajax. Sulla panchina dei Reds, così come promesso da Jurgen Klopp, c’èErikson, il 76enne tecnico svedese che qualche mese fa ha annunciato di avere un cancro al pancreas in stadio terminale, e che ha così coronato il suo, quello di allenare almeno per una volta il. Al momento del You never walk alone brividi per la standing ovation dei tifosi nei confronti del leggendario allenatore. “Quando mi avevano chiesto se ero interessato, pensavo fosse uno scherzo. Ho detto ovviamente sì e il fatto che fosse una gara di beneficenza lo rende ancora più bello. Sono molto grato alper questa opportunità”, ha ...