Superbike | Toprak Razgatlioglu vince una gara-1 incredibile al Montmeló Bulega in piazza d’onore

(Di sabato 23 marzo 2024) Calato il sipario su-1 del round di Barcellona (Spagna), seconda tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito delle emozioni non sono mancate di certo e si è vissuto ogni giro con palpitazione crescente. Il fattore gomme ha inciso non poco nell’economia di questa prova sull’asfalto catalano e il turcoha compiuto un’impresa. L’alfiere della BMW, infatti, è riuscito a prevalere, producendosi in una rimontanelle ultime tornate, quando ormai sembrava che Nicolò(Ducati ufficiale) avesse messo in cassaforte la propria affermazione. Le mescole però sono calate improvvisamente per quanto concerne il centauro italiano e il suo margine di vantaggio si è sciolto come neve al sole. Alla fine della fiera, Ragzatlioglu ...