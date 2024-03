Superbike | GP Catalogna | Razgatlioglu conquista la Superpole | Bulega e Iannone in top 3

(Di sabato 23 marzo 2024) Toprakha segnato il miglior tempo in occasione della Super Pole valida per il GP della, seconda tappa del Mondiale 2024 di. Il turco, ottavo nella prima gara della stagione, ha sbaragliato la concorrenza girando in 1’39.966, mostrando un buon passo. Il centauro in forza alla ROKit BMW nello specifico ha regolato l’Aruba.it Racing Ducati di Nicolò, secondo in 01”399”591; In buono spolvero poi anche Andrea(Team GoEleven), terzo con 01’39”591. Settima piazza poi per il leader della classifica generale Alex Lowes (ELF Marc VDS Racing), il quale ha segnato 01’40”131 precedendo Gardener (GYTR GRT Yamaha), ottavo con 1’40”116 davanti ad Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), nono e decimo con 1’41”227 e ...

Giro davvero strepitoso di Razgatlioglu che con 1.39.489 si prende la pole

Aegerter detta il passo in FP3, Bulega settimo e Bautista fuori dalla top ten - Al Circuit de Barcelona-Catalunya Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) nella terza sessione di Prove Libere del Round Pirelli di Catalogna del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike ...worldsbk