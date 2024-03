Superbike | Catalogna Prima gioia Razgatlioglu | beffato Bulega

(Di sabato 23 marzo 2024) Il turco riporta la BMW al successo, il ducatista superato all'ultimo giro di gara 1 BARCELLONA (SPAGNA) - La quarta volta è quella buona. Sabato in, secondo round stagionale del Mondiale, nel segno di Toprak: dopo aver conquistato la suapole position in Bmw c

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 19- Razgatlioglu si trova a soli 1.3 da Bulega . 18- Bautista supera Iannone per il terzo posto, mentre Razgatlioglu dimezza il suo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.41 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 14.40 vince Razgatlioglu , che nell’ultimo giro supera un Bulega con ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.41 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 14.40 vince Razgatlioglu , che nell’ultimo giro supera un Bulega con ... (oasport)

Superbike, Bulega beffato in extremis da Razgatlioglu ma in testa al Mondiale - Nicolò Bulega ancora protagonista. Il riminese guida gara1 del Gp di Catalogna per tre quarti di gara ma sul più bello è tradito dalle gomme, che ...corriereromagna

Superbike, beffa Bulega a pochi chilometri dalla fine. Razgatlioglu riporta la Bmw alla vittoria - Sembrava fatta per la seconda vittoria in Superbike dopo il capolavoro in Gara 1 di Phillip ... E' stata una Gara 1 del Gran Premio di Catalogna ricca di colpi di scena. Il portacolori della Ducati ...riminitoday

Nicolò Bulega, che peccato! Rimontato da Razgatlioglu, chiude 2° in gara-1. Terzo Bautista - GP Catalogna - Nicolò Bulega sfiora un bel colpaccio al Montmelò: avanti per tutta gara-1, il pilota emiliano si fa rimontare e superare da Toprak Razgatlioglu ...eurosport