Super Zielinski in nazionale | i dirigenti dell’Inter se la ridono alla tv

A Riad va in scena la Supercoppa italiana più chiacchierata delle ultime stagioni e sarà comunque un’edizione storica per il nuovo format, non più una sfida secca tra la vincente dello scudetto e ... (infobetting)

Anche ieri, come quattro giorni prima, Piotr Zielinski si è accomodato in panchina nel Napoli. Nella trasferta araba per la Supercoppa ... (calciomercato)

Super LIG - Galatasaray, Icardi fa tutto: autogol, doppietta e rigore sbagliato - Serata pazza per il Galatasaray e per Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter è stato grande protagonista della sfida vinta per 4-3 dai suoi in casa del Kasimpasa. In primis l'argentino ha segnato uno ...napolimagazine

Bagni: "Il Napoli ha sbagliato tecnico e mercato. Zielinski ha ormai mollato la presa. Lautaro o Osimhen Scelgo Thuram" - Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport in vista della gara di questa sera tra Inter e Napoli: Nella sua squadra ideale sceglie Lautaro oppure Osimhen «Difficile ris ...msn

La scelta su Zielinski titolare contro la sua prossima squadra: gli '11' di Calzona - Rispetto al Barça, insomma, i cambi dovrebbero essere due: Olivera per Mario Rui e Jack da centravanti.tuttonapoli