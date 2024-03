Super Mario Run | nuovo crossover con Princess Peach | Showtime! ora disponibile

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 23 marzo 2024) UndiRun con! è stato confermato da Nintendo. La nuova versione del videogioco mobile, la 3.2.0, arriva con questa interessante partnership per celebrare il lancio delgioco per Nintendo Switch. Come leggiamo anche su Nintendo Life, la presentazione ufficiale delrecita: Per celebrare il lancio di! su Nintendo Switch, un set di missioni speciali è ora. Completale per sbloccare molte nuove decorazioni, come la statua di Patessierie(completa tre missioni), la statia di Swordfighter(completa sei missioni) e la statia di ...