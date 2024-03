“Summer“ | l’accordo Cosa prevede la convenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) L’ufficializzazione del nuovo accordo di collaborazione tra il Comune di Lucca e la Di and Gi srl per l’organizzazione in esclusiva delle edizioni 2024-2028 delFestival è stata data nei giorni scorsi. Ora ecco i dettagli dell’intesa destinata a confermare (con alcune variazioni rispetto al passato) per altri cinque anni l’ormai celebre festival musicale estivo. Il contributo comunale a titolo di compartecipazione: nel 2023 è stato di 130mila euro, dopo che la Di and Gi aveva battuto cassa anche in considerazione "dei maggiori costi registrati per l’organizzazione della manifestazione e della scelta – condivisa dall’amministrazione – di non gravarne gli utenti attraverso la maggiorazione del prezzo dei biglietti". L’amministrazione comunale ha esentato la società dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per le promozioni del Lucca ...