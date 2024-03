(Di sabato 23 marzo 2024) Gratuitamente si potrà portare soltanto uno, che però non dovrà eccedere le misure 50x30x25. Per tutti gli altri, siun sovrapprezzo di 1,50

Dopo un caso Sospetto di Dengue a Busto Arsizio , in provincia di Varese , il Comune ha emesso un' ordinanza di disinfestazione per 3 giorni (notizie.virgilio)

Sui bus Sita si pagherà 1 euro e 50 in più per trasportare i bagagli grandi - La stagione estiva si avvicina e, come ogni estate, gli autobus della Sita si apprestano ad essere presi d'assalto dai turisti: la società di trasporti, infatti, collega Napoli con la Penisola Sorrent ...fanpage

Napoli, parte da lunedì Ztl sperimentale per bus turistici - Entra in vigore lunedì prossimo, in via sperimentale per un anno, la zona a traffico limitato per i bus turistici nelle aree Centro Storico, Posillipo, Toledo, Decumani e Carmine a Napoli. (ANSA) ...ansa

Sessismo, la campagna Atac sui social non piace: «Che c'entra la modella semisvestita con i nuovi bus» - «Quest'anno va di moda il rosso Atac», così ha ironizzato il servizio di trasporti pubblico della città metropolitana di Roma per pubblicizzare l'arrivo dei ...leggo