Suggestivo spettacolo di rocce colorate adorna un monte nello Xinjiang

San Valentino, memorie di una festa: lo spettacolo di sabato 23 marzo al Cenacolo - Musiche, poesie, immagini e testimonianze per raccontare il modo in cui si festeggia il patrono dell’amore nella sua città: è ‘San Valentino, memorie di una festa’ lo spettacolo che va in scena sabato ...umbria24

A Caivano la terza tappa dello storico concorso internazionale di bellezza Miss Mondo - CAIVANO - La terza tappa dello storico concorso internazionale di bellezza, Miss Mondo, approderà a Caivano (NA), domenica 14 aprile alle ore 19:00 nelle ...napolivillage

La processione dell'Addolorata vista dal mare - uno spettacolo mozzafiato reso ancora più Suggestivo dall’atmosfera notturna. Si raggiungerà il tratto di costa antistante la Chiesa di San Domenico, la cui facciata è ben visibile dal mare, dove la ...tarantobuonasera