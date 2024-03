Stretta dei carabinieri al Pigneto | arresti | denunce e maxi-multe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – Idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, con il supporto di altre pattuglie delle Stazioni di zona e del Gruppo di Roma con la collaborazione specialistica deidel N.A.S., hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area del quartieree zone limitrofe, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella circostanza, ihanno arrestato un cittadino romano di 51 anni, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare deglidomiciliari con quella della custodia in carcere. Qualche ora dopo, gli stessi ...