Stramilano 2024 domenica 24 marzo | percorso | strade chiuse e modifiche linee Atm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23– Tutto pronto per la, la stracittadina giunta alla cinquantunesima edizione, dedicata ad atleti amatoriali e professionisti di ogni età. L’appuntamento è per domani,24. I numeri sono da record: stando agli ultimi dati risultano iscritti 7.200 per la mezza maratona (mai così tanti, un anno fa erano 5.500) e in generale si dovrebbe arrivare a quota 60.000. Madrina della manifestazione è quest'anno Jessica Brugali, conduttrice radiofonica e una delle tiktoker più seguite d’Italia con oltre 10 milioni di follower. Ecco tutte le informazioni: dagli orari ai percorsi fino alle. Tre percorsi OrariLa metropolitana ...