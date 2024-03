Strage Mosca | l’ex consigliere di Putin non ha dubbi | “Macché islamici! È Kiev”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024)è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando ieri sera un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. Secondo alcune testimonianze, gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l’intero edificio si è trasformato in un rogo. Oltre 60 morti e 145 feriti, tra cui alcuni bambini, è il bilancio ancora provvisorio fornito dai servizi di sicurezza interni russi, Fsb. In tal proposito intervistato da La Stampa, si è espresso Serghei Markov,di Vladimirfino al 2018 e deputato della Duma fino al 2012. Attualmente è il direttore dell’Istituto di Ricerche politiche a. Parole dure contro ...