Strage di Mosca | sale la tensione Casa Bianca | Isis nemico comune Zelensky | Vogliono incolparci

Mikhail ce l?ha fatta, ha salvato la moglie, è riuscito a disarmare uno dei quattro terroristi e a scaraventarlo a terra. In questo modo ha evitato anche la morte di altri spettatori che... (ilmessaggero)

Putin parla di "attacco barbaro". Kiev assciura: non c'entriamo con l'attentato - Oltre 140 morti e decine di feriti in quello che rappresenta uno dei peggiori attacchi terroristici degli ultimi anni in Russia. Un attentato ...iltempo

Putin, il discorso "dopo 19 ore": Dario Fabbri svela il motivo del ritardo - Una Strage, un massacro ingiustificato. Dalla città di Mosca è scattato di nuovo l'allarme terrorismo. Ieri sera, alle 21.32 (ora ...iltempo

Picnic, chi è la band sul palco della Strage di Mosca: la Crocus City Hall era sold out - Una storia musicale di ben 46 anni, prima sotto l'Unione Sovietica e poi nella Federazione Russa, rendono ancora oggi estremamente popolare la rock band russa Picnic. Tanto che il loro ...leggo