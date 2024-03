Strage | Cremlino annuncia | 11 arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 9.40 11per lanella sala concerti alle porte di Mosca.Lo riferisce il servizio stampa del. Il direttore del Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha informato Putin che fra le persone arrestate vi sarebbero "i 4 terroristi direttamente coinvolti nell'attentato". In precedenza il capo della Commissione per la politica dell'informazione della Duma di Stato, Khinshtein, riferiva di 2nella regione di Bryansk,dopo l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco.