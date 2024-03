Strage a Mosca | il terrore e il sangue durante l' attacco | «Calpestavamo i morti per scappare»

(Di sabato 23 marzo 2024)è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni '90 quando stasera un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala...

Sale a 82 morti , dei quali tre bambini , il bilancio della sparatoria al Crocus City Hall di Krasnogorsk vicino a Mosca in cui si registrano anche 145 feriti. Un Attacco che ha scosso non solo la ... (ilgiornaleditalia)

Mosca è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando ieri sera un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da ... (thesocialpost)

Cos’è l’Isis-K, il califfato che minaccia la Russia - Gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca di un possibile attentato da parte dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante ...quotidiano

La Strage a Mosca: terroristi dell’Isis in azione con i Kalashnikov. Oltre 80 le vittime - Secondo i media russi le vittime dell’ attentato avvenuto ieri al Crocus City Hall di Mosca sono più di 80, compresi alcuni bambini. Ci sono molte persone in gravi condizioni negli ospedali e in ...unionesarda

Attentato a Mosca: s’aggrava il bilancio delle vittime. L’Isis rivendica - Oltre 8 i morti. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Terroristi in fuga. Usa avevano avvertito del pericolo ...corrieredellacalabria