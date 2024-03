Strage a Mosca | “gli attentatori fermati vicino al confine con l’Ucraina”

Terrore nella capitale russa. Mosca è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando nella serata di ieri un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ... (tpi)

Attentato Mosca, gli Usa avevano avvertito gli americani in Russia: «Non partecipate a eventi». Ma per Putin era solo un «ricatto» - Risale a pochi giorni fa - precisamente al 7 marzo - l'allerta pubblicata dall'Ambasciata statunitense in Russia sul proprio sito web, nella quale si consigliava ai ...ilmessaggero

Strage a Mosca, le operazioni per domare l'incendio alla Crocus City Hall - Le forze dell'ordine russe pattugliano la scena, mentre gli elicotteri lanciano acqua sul tetto della sala da concerti, la Crocus City Hall, in fiamme dopo che degli uomini armati hanno aperto il ...notizie.tiscali

Strage Mosca: annullata l'amichevole Russia-Paraguay - (ANSA-AFP) - Mosca, 23 MAR - L'amichevole Russia-Paraguay, in programma lunedì a Mosca, è stata annullata dopo l'attacco armato a Krasnogorsk, un sobborgo di Mosca, rivendicato dal gruppo jihadista ...ansa