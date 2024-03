Strage a Mosca | chi è stato? La fuga sulla Renault bianca e la rivendicazione dell’Isis

(Di sabato 23 marzo 2024) Un salto nel tempo a trent’anni fa, all’epoca degli attacchi terroristici ceceni. Ieriè sprofondata nell’incubo terrorismo: un gruppo di almeno cinque uomini armati, in tuta mimetica, ha fatto irruzione nella sala concerti Crocus City situata nel distretto di Krasnogorsky e ha iniziato a sparare senza pietà sugli spettatori. Secondo alcuni testimoni, avrebbero lanciato anche granate e bottiglie incendiarie, tanto da scatenare un enorme rogo nell’edificio dove si calcola che ci fossero oltre 6mila persone all’interno del locale quando sono scoppiate le fiamme che hanno poi fatto crollare il tetto dell’edificio. . I dati sono ancora provvisori: almeno 60 morti e oltre 150 feriti, tra cui alcuni bambini, secondo quanto reso noto dai servizi di sicurezza interni russi dell’Fsb. Ma i riflettori sono accesimatrice della...

Le ultime notizie sull’ Attentato al Crocus City Hall, in diretta : il bilancio è salito ad almeno 60 morti e oltre 145 feriti. Dagli Usa conferme alla pista che porta all’ Isis (corriere)

Le ultime notizie sull’ Attentato al Crocus City Hall, in diretta : il bilancio è salito ad almeno 82morti e oltre 145 feriti. Dagli Usa conferme alla pista che porta all’ Isis (corriere)

La Strage a Mosca: terroristi dell’Isis in azione con i Kalashnikov. Oltre 80 le vittime - Secondo i media russi le vittime dell’ attentato avvenuto ieri al Crocus City Hall di Mosca sono più di 80, compresi alcuni bambini. Ci sono molte persone in gravi condizioni negli ospedali e in ...unionesarda

Strage a Mosca, l'Isis-K rivendica l'attentato: almeno 60 vittime - L'Isis-K, un gruppo terroristico affiliato all’ISIS e attivo principalmente in Afghanistan, ha rivendicato l'attacco di ieri sera al Crocus City Hall, ...sanmarinortv.sm

Attentato a Mosca: s’aggrava il bilancio delle vittime. L’Isis rivendica - Oltre 8 i morti. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Terroristi in fuga. Usa avevano avvertito del pericolo ...corrieredellacalabria