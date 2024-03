Storie di violenza tra Napoli e provincia | due arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 23 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi, tra. Aun uomo di 50 anni ha minacciato in strada i genitori anziani della sua ex ‘colpevoli’ di averle dato rifugio e quando i carabinieri lo hanno condotto in caserma, lui ha anche aggredito un militare. Per l’uomo è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale. Nelle stesse ore, ma a Castellammare di Stabia, un’altra storia. Questa volta la vittima è una donna di 42 anni e il violento è il figlio di 23. Offese, minacce, botte per avere dei soldi. I carabinieri sono riusciti ad intervenire in tempo e ad assistere all’ennesimo episodio di. Il ragazzo è stato arrestati ed ora è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ...