Storia del ragazzo che ha trovato un po' più tardi la sua strada e ora esce solo con le donne separate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Ecco ladi Joel, un trentasettenne texano di San Antonio. «Mio fratello maggiore frequentava persone un po' losche. Uno di loro un giorno gli disse: “Ehi, amico, ho qualcosa per te”, prima di allungargli un video porno. Oggi può sembrare strano e antiquato, ma nel guardarlo io e mio fratello ci siamo eccitati molto. Non passarono troppi minuti, sempre quel giorno, prima di correre in bagno a masturbarmi per la prima volta. Penso che mio fratello lo trovasse divertente; per lui, la cosa era finita lì. Insieme ai suoi amici aveva deciso di iniziarmi ai video porno, dato che secondo lui non avevo mai visto un seno nudo, né scene spinte di sesso, prima di allora. Non l'hoscioccante; anzi, mi ha affascinato. Non mi sono sentito a disagio, né ho avuto paura. Al contrario, mi è sembrata un'esperienza meravigliosa. Mi sono avvicinato più ...