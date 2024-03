Stellantis | accordo sulle uscite volontarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) C’è l’quadro per leincentivate dei dipendenti diin Italia. Ma la Fiom non firma l’intesa: le dimissioni "non sono compensate dall’assunzione di giovani che darebbero un’importante prospettiva per il futuro", è la critica del sindacato metalmeccanico della Cgil. Nel frattempo, su indicazione di Adolfo Urso, sono stati convocati i primi due tavoli al ministero delle Imprese e del made in Italy, per analizzare la situazione dei principali stabilimenti italiani: il 2 aprile tocca a Melfi, il 3 aprile a Mirafiori. Dagli Stati Uniti, invece, arriva la notizia, riportata dal Wall Street Journal, chesta licenziando circa 400 dipendenti, principalmente nelle divisioni software e ingegneria. In Italia l’...