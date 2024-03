Stefania Craxi Forza Italia | Non c’è altra strada che l’unità fra le nazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 – "Il terrorismo di matrice islamista non è sconfitto e non riguarda solo le realtà occidentali – dice), presidente della commissione Affari esteri del Senato –. Dobbiamo tenere alta la guardia, attenzionare quei territori in cui questo mette radici e trova linfa e, soprattutto, comprendere che non siamo estranei alle dinamiche che investono anche la vastissima area mediorientale. La stessa Russia che strumentalmente ha fatto sponda all’attacco di Hamas a Israele, impedendo finanche poche ore fa l’approvazione di una risoluzione su Gaza al Consiglio di sicurezza, deve capire che il network del terrore si tiene insieme". Putin accusa l’Ucraina di aver lasciato passare i terroristi. "È una tesi fallace, utile nella guerra parallela che si consuma sul campo della ...