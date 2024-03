(Di sabato 23 marzo 2024)sospetto dia Busto Arsizio, ieri il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di Ats Insubria riguardante undi sospetta positività per un residente in via Ippolito Nievo nel rione di Sant’Edoardo. L’amministrazione comunale si è subito attivata per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e. In particolare già da ieri sera sono cominciati i trattamenti di disinfestazione secondo le modalità prescritte da Ats che proseguono fino a domani domenica 24. I trattamenti hanno inizio alle ore 22/22.30 e terminano alle ore 24/01. Con l’ordinanza sindacale è stata definita un’area precauzionale di intervento (nel raggio di 200 ...

Spunta un caso di Dengue. Ats punta alla prevenzione: tre giorni di disinfestazioni - Allarme a Busto Arsizio: ieri il Municipio ha ricevuto una segnalazione da parte di Ats Insubria riguardante una sospetta positività per un residente in via Nievo nel rione di Sant’Edoardo.ilgiorno

Inter, Spunta un retroscena sul futuro di Acerbi - In casa Inter continua a tenere banco il caso Acerbi, me nelle ultime ore è saltato fuori un retroscena che riguarda il futuro del difensore.calcioinpillole

Valle del Serchio, “faida” in Fratelli d’Italia verso le elezioni amministrative. Scoppia il caso a Gallicano - I numeri sono numeri. E non ingannano mai. Eppure, in casa Fratelli d’Italia a Gallicano i calcoli sembrano non voler tornare. Ma l’eventuale colpa – per proseguire la metafora -, non andrebbe affatto ...luccaindiretta