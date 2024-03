Sport in tv oggi sabato 23 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 23 marzo 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di232024. Sveglia puntata alle 6 del mattino per le qualifiche del GP d’Australia di F1 sul circuito dell’Albert Park. Si prosegue poi con le finali di Saalbach di sci alpino e con le qualifiche del GP del Portogallo di MotoGP. Nel pomeriggio, invece, spazio al calcio tra Serie C e nazionali, ma anche a ginnastica, tuffi, judo, basket e curling. In serata, infine, protagonista il tennis con il Masters 1000 di Miami, meteo permettendo. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.

