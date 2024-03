Sport in tv oggi sabato 23 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)23ci aspetta una giornata ricca di. Piatto sontuoso per gli appassionati di motori: qualifiche del GP d’Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP di Catalogna per la Superbike. Prosegue il Masters 1000 di tennis e ci sarà da divertirsi anche con il grande ciclismo (Vuelta Catalogna e Settimana Coppi e Bartali). Abbuffata diinvernali: discesa libera femminile a Saalbach, qualification game e semifinali dei Mondiali di curling femminile con l’Italia protagonista, Mondiali di pattinaggio artistico, ma anche lo skicross a Idre Fjall, snowboard e bob. Da non perdere la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, di tuffi e di scherma. Quadro completato dal Memorial D’Aloja di canottaggio, campionati nazionali di ...