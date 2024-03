SPINE si mostra al Future Games Show 2024 con un nuovo Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 23 marzo 2024)è molto più di un semplice gioco d’azione: è un’avventura ricca di storia, ambientata in un futuro cyberpunk, dove il giocatore vestirà i panni della ribelle artista di strada Redline, affiancata dal suo compagno di combattimento senziente,. Insieme, i giocatori affronteranno il regime autoritario dell’IA della Tensor Corporation, imparando a fidarsi l’uno dell’altro mentre combattono per la libertà. Gunplay Cinematografico e Combattimento Ravvicinatooffre una fusione unica di gunplay cinematografico e combattimento ravvicinato beat ‘em up, con una lavorazione della telecamera elaborata che trasforma ogni scontro in un’esperienza mozzafiato. Grazie alla collaborazione con specialisti di film d’azione, il gioco promette un’avventura veramente cinematografica, dove ogni momento sembra uscito da un epico ...