Spara alla nuora dopo una lite a Gioia Tauro | arrestato 84enne | la donna si salva lanciandosi dal balcone

Colpita al torace e a una gamba, è stata operata: è grave ma non in pericolo di vita. Il suocero si è consegnato alla polizia, aveva con sé la pistola (repubblica)

Laura La Russa, compravendita casa Alberoni alla luce del sole - "Non ho alcuna difficoltà a risponderle e a darle delle informazioni perché la mia partecipazione all'acquisto e rivendita della casa del compianto professor Alberoni è avvenuta tutta alla luce del so ...ansa

Israele nega di aver Sparato a persone in attesa di aiuti - L'esercito israeliano ha negato di aver Sparato sui palestinesi in attesa degli aiuti dopo la denuncia di Hamas dell'uccisione di nove persone e del ferimento di altre decine in un punto di ...quotidiano

Choc a Reggio Calabria, Spara alla nuora e lei si getta dal balcone per salvarsi - Stando a una prima ricostruzione, l'uomo voleva vedere i nipotini e a un rifiuto della donna avrebbe perso il controllo, puntando l'arma contro di lei e facendo fuoco ...ilgiornale