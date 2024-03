Spal | scaccia via tutte le tensioni Battere la Carrarese per sperare

Serie C, tris di Ancona e Potenza, pari nel big match di Foggia: cosa è successo ieri: Dal tris messo a referto da Ancona e Potenza al successo scaccia - crisi della SPAL di Colucci, fino ad arrivare al pareggio tra Foggia e Benevento . Attesa per il recupero di Entella - Cesena . ...

Serie B, Pisa e Cagliari non si fanno male, la Reggina ribalta il Venezia: In coda vittorie scaccia crisi per il Benevento che batte la Spal 2 - 1° domicilio e in rimonta (le reti: Salvatore Esposito, Capellini, Lagumina) e per il Cosenza che supera il Palermo con un o ...