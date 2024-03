Spal-Carrarese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 23 marzo 2024) La, l’, latv e lodi-Carrerese, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La compagine biancazzurra ha risalito diverse posizioni nelle ultime settimane, ma deve ancora raccogliere dei punti per assicurarsi la salvezza ed evitare i playout. La squadra toscana, dal suo canto, è in piena lotta per la terza posizione e vuole vincere su un campo molto ostico per battere la concorrenza. I padroni di casa hanno raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare e ora vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona playout. Gli ospiti, invece, sono inpositiva con tre vittorie e due pareggi e ...

Spiacevole episodio prima della partita allo Stadio dei Marmi a Carrara. Poco prima del calcio d’inizio di Carrarese-Torres , valida per il campionato di serie C girone B, durante il minuto di ... (ilfattoquotidiano)

Calcio, in campo soltanto la Serie C - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Spal – Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Spal - Carrarese di Sabato 23 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata del Girone B di Serie C ...calciomagazine

Di Carlo: "Siamo la Spal, dobbiamo fare punti. Soprattutto in casa" - Il tecnico della Spal, Domenico Di Carlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro la Carrarese: "Siamo la Spal, dobbiamo giocare sempre e comunque per ...tuttoc