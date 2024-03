Sospetto caso di Dengue a Busto Arsizio | prima notte di disinfestazione nei quartieri interessati Il Comune | “Tenete le finestre chiuse”

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono iniziate nellatra il 22 e il 23 marzo le operazioni distraordinaria a, cittadina in provincia di Varese. I trattamenti antizanzare sono iniziati alle 22 di ieri sera e saranno ripetuti per tre giorni consecutivi, fino al 24 marzo, dopo che nelle scorse ore è arrivata la segnalazione di undi, malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, in un residente di ritorno dal Brasile. L’uomo abita in Via Ippolito Nievo e questo ha portato ile l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) a predisporre una massiccia operazione diurgente per prevenire un’eventuale diffusione del contagio. Con un’ordinanza del sindaco, è stata delineata un’area di intervento ...

