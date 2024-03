Sorpresi a smontare una Panda rubata | i pezzi erano destinati al mercato nero dei ricambi

Sorpresi a smontare auto, Cc arrestano 4 persone nel Casertano - Stavano smontando velocemente una Fiat Panda nera da poco rubata i quattro uomini di 35, 37, 39 e 50 anni Sorpresi dai carabinieri nel garage di una casa colonica della frazione nocella del Comune di ...ansa

CARINOLA - Trasformano casa colonica in un garage per smontare auto rubate GUARDA LE FOTO in 4 nei guai - 12:37:55 L’escalation di furti di autovetture, avvenuti nel territorio dell’aversano, ha spinto l’Arma territoriale a profondere maggiori sforzi in termini di impiego di uomini e mezzi per contrastare ...casertafocus