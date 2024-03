Sommer uscito per infortunio in Danimarca-Svizzera

(Di sabato 23 marzo 2024) Yannha giocato da titolare la sfida traattualmente sul punteggio di 0-0. Il portiere dell’Inter è rimasto in campo fino all’. VITTORIA – Yannha giocato da titolare la partita tra, attualmente sul punteggio di 0-0. Il portiere dell’Inter è stato costretto al cambio per un problema alla caviglia. Al suo posto è entrato Mvogo al 37?. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

