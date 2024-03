Sommer | infortunio in un’amichevole inutile | nulla di fatto per la Svizzera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Sabato sera disgraziato per l’Inter, che perde ancheper. Il tutto indal valore nullo: Danimarca-finisce 0-0. NON SUCCEDE– L’highlight principale di Danimarca-è l’a Yann, sostituito al 37’ da Yvon Mvogo. Il portiere dell’Inter, in un’uscita al limite dell’area, ha ricevuto un colpo da Rasmus Hojlund e c’è apprensione per le condizioni della sua caviglia. Al Parken di Copenaghen dopo lo stop dinon succede molto altro, con un tiro in porta per la Danimarca e due per la. Il tutto condito da quattro minuti finali di recupero, che molti si sarebbero risparmiati. Una partita, in una sosta per le nazionali ...