Solidarietà al sindaco | migliaia in piazza a Bari Decaro | Siete la mia miglior risposta

“Non sono venuto qui a fare polemiche, io non rispondo perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa piazza , la risposta più vera è più forte siete voi”. Lo ha detto il sindaco di Bari ... (ilfattoquotidiano)

"Giù le mani da Bari", in migliaia per dire alla mafia. Decaro: "Nessuno ci può ricattare": ...prime parole del sindaco, al suo arrivo. Al suo fianco c'è il Pd pugliese, la Cgil, Libera, Avviso Pubblico, tantissime associazioni, cittadini e studenti. Spiccano le fasce tricolore, in solidarietà ...

Bari, migliaia di persone in piazza in sostegno a Decaro. Il sindaco dal palco: 'Calpestano la storia della città per calcolo elettorale': Migliaia di persone in piazza per la manifestazione ' Giù le mani da Bari ' organizzata da associazione e cittadini per esprimere solidarietà al sindaco Antonio Decaro e alla città il cui Consiglio comunale rischia di essere sciolto per infiltrazioni mafiose. 'Non sono venuto qui a fare polemiche, io non rispondo perché la ...