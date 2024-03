Smalling piace ancora all’Inter Un dettaglio importante – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Chris Smalling non sta vivendo una stagione fortunata dal punto di vista personale. L'Inter lo segue sempre secondo Sport Mediaset, il contratto con la Roma a breve scadrà. SEGUITO – Chris Smalling ha il contratto in scadenza nel 2025 e non sta vivendo una stagione positiva alla Roma. Ha giocato appena sei partite e neanche da titolare, è alla ricerca di riscatto e sfrutterà i prossimi mesi per tornare a comandare la difesa giallorossa. In passato l'Inter ha mostrato interesse nei confronti del centrale inglese e questo non è mai scomparso. Il club nerazzurro lo segue sempre e aspetta l'evolversi della situazione.