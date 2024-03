SmackDown 22 03 2024 Un passo avanti al Tribal Chief

(Di sabato 23 marzo 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Si sente l’aria di WrestleMania e noi non vediamo l’ora che arrivi. Prima però c’è ancora qualche cosuccia da sistemare in vista dello Showcase Of The Immortals e quindi direi allora di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Rey Mysterio vs Santos Escobar (3,5 / 5) Si inizia subito con questo match e non è affatto male. E questa è una buona notizia soprattutto per Escobar dato che nelle ultime settimane il buon Santos non aveva effettivamente brillato dopo a dire il vero un buon inizio. Rey è Rey e avere un match contro di lui vuol dire qualità nonostante l’età del mascherato e infatti si rivela un match godibile ed equilibrato complice anche il fatto che LWO e Legado fossero banditi da bordo ring. Appunto, LWO e Legado non Dominik Mysterio che ...

