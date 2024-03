Skicross | Mobaerg e Thompson vincono a Idre Fjall e conquistano la Coppa del Mondo Deromedis eliminato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) A(Svezia) è andata in scena l’ultima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Davidha vinto di forza la gara, dominando la finale nei primi tre quarti di gara e poi imponendosi di misura sul canadese Reece Howden. Lo svedese non ha voluto fare conti, visto che gli sarebbe bastato chiudere immediatamente alle spalle di Howden per aggiudicarsi il trofeo, è partito a spron battuto e ha vinto di forza. Il 24enne ha letteralmente ribaltato la situazione vincendo le ultime tre gare e operando così il sorpasso su Fiva e Howden colpo dopo colpo. Si tratta della sua prima Sfera di Cristallo in carriera dopo il secondo posto dell’anno scorso, alla fine ha chiuso con 59 punti di vantaggio su Howden. Terzo gradino del podio di giornata occupato ...